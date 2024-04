Erste Klimaschutz-Lernschmiede in NÖ bildet bereits Fachkräfte aus

Seit Jänner ist diese besondere Lernschmiede nun schon in Betrieb. 67 Personen, unter ihnen 24 Frauen, werden hier aktuell ausgebildet. Herzstück des Projekts ist ein eigener Infopoint mit den Schwerpunkten Klimaschutz und Erneuerbare Energien, der zusätzlich zum Schulungsangebot im Haus angesiedelt ist. Insgesamt wurden in den Komplex mit einer Gesamtfläche von 5.500 Quadratmetern rund 6,4 Millionen Euro investiert.

Ein beschaulicher Ort im Waldviertel also, der nun aber großen Zuwachs bekommen hat. Am Freitag wurde hier das europaweit erste Klimaschutz-Ausbildungszentrum offiziell eröffnet. Die vom Arbeitsmarktservice (AMS) und dem B erufsförderungsinstitut (bfi) geschaffene Einrichtung zielt darauf ab, Jobsuchenden Qualifizierungen in den Bereichen Technik und Energiewende zu bieten.

Angeboten wird im Zentrum künftig Fachkräftequalifizierung in elf Lehrberufen in den Bereichen Elektro-, Kälteanlagen-, Metall- sowie Installations-, Gebäude- und Heizungstechnik. Hinzu kommen Weiterbildungsmöglichkeiten für 22 Fachbereiche u.a. in der Erneuerbaren Energie und der Automatisierungstechnik. Alle Schulungsteilnehmer absolvieren als Einstiegsmodul den sogenannte Energieführerschein, die Themen Klima und Nachhaltigkeit sind in sämtlichen Ausbildungsvarianten vertreten.

Am Ende steht für die Teilnehmer jeweils ein Zertifikat. Die angebotenen Lehrabschlüsse erfolgen generell in verkürzter Zeit, in der Regel nach 15 bis 22 Monaten.

"Viele Chancen und Möglichkeiten"

Laut AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern werden die in Sigmundsherberg ausgebildeten Personen am Jobmarkt bereits dringend benötigt. Sie verwies darauf, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften in klimarelevanten Berufen österreichweit in den vergangenen fünf Jahren um 38 Prozent gestiegen sei – in Niederösterreich habe das Plus sogar 68 Prozent betragen. Für Jobsuchende, junge Menschen und vor allem Frauen würden sich „ganz viele Chancen und Möglichkeiten“ für einen beruflichen Neuanfang ergeben, betonte Kern.