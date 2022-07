Der Versuch das Wieselburger Volksfest in historischer Tradition wieder als Soloveranstaltung anzubieten, wird als erfolgreich vermeldet. Bei den Wieselburger Messeverantwortlichen ist die Erleichterung groß, mit 30.000 Besuchern wird die Premiere als gelungen bejubelt. Zuvor gab es Verunsicherung, wie die Abkoppelung von der wichtigen Agrarmesse vom Publikum angenommen wird. Die Konkurrenz am Veranstaltungssektor ist derzeit ja riesig.

Vier Tage lang wurde am 25.000 Quadratmeter großen Festgelände am Messeareal bis Sonntag mit einem Mix aus Kirtags- und Praterspektakel, aber vor allem auch mit hochklassiger Unterhaltungsmusik in Bierzelten bei Oktoberfestatmosphäre gefeiert. Wie beim ersten Volksfest in der Braustadt im Jahr 1928 dürfte natürlich der abendliche Bieranstich zum Start am vergangenen Mittwoch nicht fehlen.

Neue Konzeption

Das neue Konzept, das Volksfest in ein „Volksfestival“ umzuwandeln, habe sich bewährt, ist man im Team um Messedirektor Werner Roher überzeugt. Die Besucherreaktionen seien sehr positiv gewesen. Auf den verschiedenen Festivalbühnen, die so manchem Gewittersturm trotzen mussten, wurde ein breites Angebot, vor allem auch für Kinder und Familien, serviert. Namhafte Musikgruppen und DJs in den Festzelten und in der Party-Arena wurden serviert. Dazu kamen spektakuläre Fahrgeschäfte und der erstmals installierte Flying Fox über die Erlauf. Nach dem Testlauf soll das Fluss-Ambiente künftig noch intensiver in die Programme eingebunden werden.