Straßenmaler und Graffiti-Stars als bunter Sommerhöhepunkt

Die Künstler, die aus ganz Österreich, aus Deutschland, Italien oder Moldawien anreisen, arbeiten zum Großteil für Kost und Logis, etliche Profis werden auch entlohnt. Als spektakuläre Schauplätze für die 3D-Malerei nennt Elke Strauß von der AVB den Rathaushof, Graffiti-Meister werden Wände in der Mozartstraße und in der Alten Zeile bearbeiten, Straßenmalerei und Musik gibt’s am Hauptplatz. Für das Publikum werden Übersichtspläne aufliegen und Tipps auf urban-art.at vermittelt.