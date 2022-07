Reitkunst zum Staunen: Lipizzaner-Gala am Heldenberg

Bei Prachtwetter fand am Samstag zum 13. Mal die traditionelle Lipizzanergala der Spanischen Hofreitschule am Heldenberg in Niederösterreich statt. Die Vorführung der edlen weißen Pferde ist Jahr für Jahr ein Höhepunkt am Heldenberg. In dem Gestüt haben die Junghengste auch ihr Trainingszentrum.

Die Lipizzaner seien „eine Weltmarke“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Interview bei der Gala. Der Auftritt der edlen Pferde am Heldenberg sei „ein einzigartiges Erlebnis“, zeigte sie sich überzeugt: „Die Lipizzaner bieten hier bei uns am Heldenberg Reitkunst auf höchstem Niveau.“

Attraktionen

Der Heldenberg sei „ein ganz besonderer Platz für unsere Lipizzaner“, freute sich Sonja Klima, die Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule. Der Bürgermeister der Gemeinde Heldenberg, Peter Steinbach, meinte, „es gibt viel zu sehen hier am Heldenberg“, und nannte u. a. die Lipizzaner, aber auch das Oldtimer-Museum, die Radetzky-Gedenkstätte oder auch den Falkenhof als Beispiele.