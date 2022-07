Mikl-Leitner entschuldigt sich für Ballkleid-Sager

Nach Kritik an einer Aussage in einem Interview hat Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Montag auf Facebook und in einem Leserbrief in der Kronen Zeitung festgehalten: „Ich habe einen Fehler gemacht.“ Die ÖVP-Politikerin hatte beim „Austrian World Summit“ in Wien auf die Frage, was jede und jeder Einzelne gegen den Klimawandel machen könne, gemeint: „Das beginnt bei der Kleidung, dass man nicht zehn Ballkleider haben muss, sondern drei Ballkleider.“