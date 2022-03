Wiener Umland: Pendler-Frust über neue Kurzparkzonen

Wie in Perchtoldsdorf wurde am Dienstag nun auch im benachbarten Brunn am Gebirge vom Gemeinderat die Einführung einer gebührenfreien Kurzparkzone beschlossen – hier im an Wien grenzenden Gebiet „Auf der Schanz“. Seit 1. März hatte sich dort die Parkplatzsituation deutlich verschlechtert, wie Anrainer berichten. Bürgermeister Andreas Linhart (SPÖ) wollte die Entwicklung zunächst abwarten. Nun habe er zu spät gehandelt, kritisiert ÖVP-Obmann Oliver Prosenbauer. Der Bürgermeister habe „die Situation unterschätzt.“

Seitens des Landes wurden für Pendler gerade neue Park&Ride-Anlagen in Langenzersdorf, Korneuburg und Siebenbrunn-Leopoldsdorf fertiggestellt, zwei weitere in Hollabrunn und Wiener Neustadt mit jeweils über 500 Stellplätzen sollen noch heuer folgen.