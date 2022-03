Studie der Arbeiterkammer: Pendler sitzen immer noch zu oft im Auto

Immer noch ist das Auto das beliebteste Verkehrsmittel bei den Pendlerinnen und Pendlern. Laut der AK-Studie sind derzeit nur 30 Prozent mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Wien unterwegs, in die andere Richtung, also von Wien ins Umland, greifen gar nur 20 Prozent auf den öffentlichen Verkehr zurück. Wobei der Anteil der Öffi-Nutzer während der Hauptverkehrszeiten ein wenig höher liegt – hier weichen die Menschen offenbar bewusst dem Stau auf den Einfahrtsstraßen aus.

Die Datenerhebung für diese Studie ist, das sei angemerkt, aus 2019, vor Corona und Klimaticket. Aus dieser Studie, sowie aus einer Studie der Arbeiterkammer Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der TU Wien mit dem Titel „Handlungsfelder für einen klimafitten öffentlichen Verkehr in Niederösterreich“, leiten die drei Arbeiterkammern Handlungsansätze ab, um den Pendlerverkehr klimagerechter zu gestalten: „Wir fordern ein Maßnahmenpaket zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs, damit die Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen auch ohne eigenes Auto gewährleistet werden kann.“

Öffis sind oft überfüllt