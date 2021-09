Wiener Neustadt: Vorhang im Stadttheater ist (vorerst) gefallen

Montagabend fiel zum letzten Mal der Vorhang. Für drei Jahre gehen im altehrwürdigen Stadttheater in Wiener Neustadt die Bühnenlichter aus. Das in die Jahre gekommene Theater wird in den kommenden drei Jahren von Grund auf modernisiert und auch organisatorisch auf neue Beine gestellt. Über den Zuschlag für den fast elf Millionen Euro teuren Umbau können sich zwei hiesige „Platzhirsche“ freuen. Die „koup architekten“ Peter Übersberger und Othmar Krupa zeichneten bereits für sensible Projekte wie das neue Stadtmuseum im Zuge der Landesausstellung 2019 verantwortlich, die „SMP ZT GMBH“ war unter anderem Bauherr der neuen Bahnhofcity von Wr. Neustadt. Beide, tief in der Stadt verwurzelten Unternehmen, fungieren als Generalplaner.

Lange wurde über die Zukunft des 624 Sitzplatz großen Stadttheaters gerätselt. Im Jahr 1668 als Klosterkirche des früheren Karmeliterinnenklosters errichtet, stand zuletzt eine dringende Neuausrichtung im Raum. Die NÖ Kulturwirtschaft, die bereits berühmte Spielstätten wie die Schallaburg, das Landestheater oder Grafenegg organisatorisch unter einem Dach vereint, zeichnet sich in Zukunft auch für das Theater im Herzen Wiener Neustadts verantwortlich. Die restlichen 49 Prozent der neuen Gesellschaft behält die Wiener Neustädter Kul.Tour.Marketing GmbH, der bisherige Betreiber des Theaters. Alle Mitarbeiter werden in die neue Struktur übernommen.