Christoph Dostal verlässt Stadttheater Wiener Neustadt

Christoph Dostal war fünf Jahre lang als Künstlerischer Leiter des Stadttheaters Wiener Neustadt tätig - jetzt verlässt er die Allzeit Getreue, "da er seine internationale Dozententätigkeit im Bereich Filmschauspiel erweitert und künstlerische Projekte umsetzen wird", wie es in einer Aussendung der Stadt Wiener Neustadt heißt.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer streuen ihm zum Abschied Rosen: „Mit Christoph Dostal hatte das Wiener Neustädter Stadttheater erstmals einen künstlerischen Leiter, der mit all seiner Erfahrung in der Film- und Theaterwelt ganz neue Akzente setzen konnte."

Dostal selbst - er befindet sich derzeit in Los Angeles (USA) - schlägt in dieselbe Kerbe. Er dankt seinem Team und resümiert: "Ganz besonders freut es mich, dass meine Vision, Film zurück in das ehemalige Theaterkino zu bringen, vom Publikum so gut angenommen wurde. Mit 12 Jahren habe ich auf derselben Leinwand meinen ersten Kinofilm gesehen und mit 14 Jahren hatte ich meinen allerersten Auftritt auf der ehrwürdigen 225-jährigen Bühne".

Den Spielplan für 2020/21 habe er noch fertig gestellt, der Stadt und dem Stadttheater werde er immer verbunden bleiben. "Möge das einzigartige Ambiente des altehrwürdigen Theaters bewahrt bleiben, denn Theater und Film öffnen die Herzen der Menschen und das ist heute wichtiger denn je", betont der scheidende künstlerische Leiter.