"Nova Rock Encore" in Wiener Neustadt: Endlich wieder Festival

„Ich freue mich irrsinnig, endlich wieder einmal Festival-Atmosphäre zu schnuppern“, sagt Veranstalter Ewald Tatar im Interview mit dem KURIER. „Ich werden mit einem Lächeln aus dem Stadion gehen.“ An das Aufgeben, sagt er, habe er in den so harten 18 Monaten nie gedacht. Auch nicht, als ihm im Juli das „Frequency“-Festival von der St. Pöltener Stadtregierung abgesagt wurde, obwohl es davor vom Bund grünes Licht dafür gegeben hatte: „Das hat im Gegenteil noch mehr Energien freigesetzt. Ich wollte das ,Nova Encore‘ unbedingt durchbringen, um zu zeigen, dass Konzerte stattfinden können.“