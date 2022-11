Die Vorstellungen

Die Kartenpreise (ab 12 Euro) bleiben unverändert, die aktuellen Verkaufszahlen stimmen Intendant Florian Scherz optimistisch, trotz aller Schwierigkeiten, in der die Kulturbranche wegen Corona und Teuerung steckt. Die Premiere findet am Sonntag, 27. November, im Theater im Neukloster um 15 Uhr statt. Die weiteren Aufführungen im Theater im Neukloster: 3., 4., 8., 10. und 11. Dezember, jeweils 14 und 17 Uhr sowie die traditionelle Weihnachtsvorstellung am 24. 12. um 10 Uhr, die das Warten auf das Christkind verkürzt.

Die Schulvorstellungen gehen heuer erstmals in der Neuen Bastei in den Kasematten über die Bühne (19. und 21.12., 8.30 und 10.30 Uhr), dort wird das Märchen-Musical auch am 18. Dezember um 14 Uhr aufgeführt.