Audienz bei Don Karlos in den Kasematten Wiener Neustadt

In der Gesprächsreihe „Salon Europa“ diskutiert Autor und Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk in drei Matinéen mit hochkarätigen Gästen aus Kultur und Wissenschaft über die Stücke und ihre Bezüge zum Hier und Jetzt. Mit Jurko Prochasko (UA), Liliane Weissberg (USA) und weiteren Gästen.

Ausblick: Sea Change Collection

Ab Herbst 2023 fließen internationale Beiträge aus Kunst und Wissenschaft in die Sea Change Collection des FestivalsEuropa in Szene ein. Sea Change ist ein von wortwiege initiiertes internationales Framework rund um die Kunst der Verwandlung. Wesentliche Aspekte zeitgenössischer changes in den Bereichen „Female Empowerment“, „Mortality and Diginity“, „Home and Foreignness“, „Fluidity versus Binarity“, „Reconciling of Nature and Culture“ werden darin interdisziplinär bearbeitet. Mit Unterstützung des österreichischen Bundesministeriums für Europäische und internationale Angelegenheiten sowie Österreichischer Kulturforen und Botschaften wächst seit 2021 ein Netzwerk, das Kulturveranstalter und Universitäten weltweit involviert.

Anna Maria Krassnigg ist überzeugt: "Mit Europa in Szene bleiben die Kasematten ein Ort lebendiger darstellender Kunst, des Austauschs und der Verhandlung – eine zeitgenössische Agora."

Vorverkaufstart „Don Karlos“ und „Audienz“: 22.11.2022

Vorverkaufstart „Reden!“ und „Salon Europa“: 16.1.2023

www.wortwiege.at