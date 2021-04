Wiener Neustadt startet mit E-Scooter-Verleih „Bird“

„Wir starten einmal mit 100 Rollern im Stadtgebiet“, erklärt Stephan Teichmann, Österreich-Geschäftsführer von „Bird“. Die Registrierung erfolgt über die Firmen-App. Zum Start eines Rollers scannt man dessen QR-Code. Danach kann man bereits losfahren. Am Ende der Fahrt werden die Kosten direkt über die App abgerechnet.

Gedrosselt

Der Basispreis pro Fahrt beträgt einen Euro plus 0,15 Euro pro Minute. Für 30 Minuten zahlt man daher 5,50 Euro. Für Dauerkunden gibt es Sondertarife. „Innerstädtisch in den Fußgängerzonen und Parks wird die Geschwindigkeit automatisch via GPS auf 8 km/h gedrosselt“, erklären Stadtrat Franz Dinhobl und E-Mobilitätsbeauftragter Franz Hatvan. Die Verleihstationen werden an neuralgischen Punkten eingerichtet.