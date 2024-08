Wiener Neustadt: Schneeberger lüftet Geheimnis um Kandidatur

"Das sehe ich gelassen. Ich habe so viele junge, starke Leute in meinem Team. Meine Stärke ist mein Netzwerk, meine Beziehungen und die Erfahrung aus 50 Jahren Politik. Es geht darum das beste für diese Stadt heraus zu holen“.

"Das Problem sind fremde Kulturen, die sich nicht anpassen und diese Kulturen auch in 2. oder 3. Generation bei uns so weiter leben“, so der Stadtchef. Auch wenn der Familiennachzug die Bildungseinrichtungen nicht so massiv belastet, wie die Wiener Schulen, gäbe es auch in Wiener Neustadt Brennpunkte , meint der Stadtchef .

Die Infrastruktur ist gerade im Bildungsbereich durch den rasanten Wachstum Wiener Neustadts – die Stadt kratzt bereits an der 50.000-Einwohner-Marke – am Limit. Von einer Situation wie in Wien, wo wegen des Familiennachzugs durch Asylwerber in fünf Bezirken Containerschulen errichtet werden müssen, sei man zum Glück aber noch entfernt.

Die ÖVP tritt in der Stadt für ein „gedämpftes Wachstum“ ein. Bausperren an der Peripherie sollen den großvolumigen Bau einschränken. Stattdessen will Schneeberger in der verwaisten Innenstadt Akzente setzen, um dort künftig mehr Wohnungen zu schaffen. „Damit floriert auch das Leben in der City mehr“, erklärt der Stadtchef.