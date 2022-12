Wiener Neustadt: Bewaffnete Täter überfielen Tankstelle

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall in Wiener Neustadt: Bisher unbekannte Täter haben eine Tankstelle in der Neudörfler Straße überfallen und sind mit der Beute entkommen.

Die Landespolizeidirektion betätigt gegenüber dem KURIER den Vorfall. Nähere Informationen werden aus "ermittlungstechnischen Gründen" aber nicht weitergegeben.