"Himmelsleiter" leuchtet in Wiener Neustadt für den Frieden

Wiener Neustadt hat seit dieser Woche ein neues Wahrzeichen. Von 7. Dezember bis Ostern wird an der Fassade der Ausstellungskirche St. Peter an der Sperr ein ganz besonderes Kunstwerk zu sehen sein. Die Installation der Künstlerin Billi Thanner nennt sich "Himmelsleiter". Die goldleuchtende Leiter ragt an der Fassade in den Himmel empor.

Im vergangenen Jahr war das Kunstwerk bereits im Inneren und am Turm des Wiener Stephansdoms zu sehen. Ein Teil der "Himmelsleiter" wurde von Kunstsammler Werner Trenker gekauft und nun der Stadt für die Aktion zur Verfügung gestellt. Die feierliche Illuminierung erfolgt am 7. Dezember im Anschluss an die Beleuchtung des Weihnachtsbaumes auf dem Wiener Neustädter Hauptplatz.