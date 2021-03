Wiener Neustadt Arena wird für internationalen Fußball adaptiert

Das neue Wiener Neustädter Stadion ist noch nicht einmal eineinhalb Jahre alt, da wird es bereits ausgebaut und adaptiert. Um noch attraktiver für Einmietungen durch nationale und internationale Mannschaften sowie für Länderspiele des ÖFB zu werden, wird das im September 2019 eröffnete Stadion mit einem Gesamtvolumen von 250.000 Euro erweitert.

Die baulichen Änderungen werden in Abstimmung mit dem ÖFB und dem Wiener Neustädter SC erarbeitet. Demnach sollen ein Erste-Hilfe-Raum, Räumlichkeiten für Funktionäre und Mitarbeiter der Teams, Büros, zusätzliche Medien-Arbeitsplätze und ein Raum für Pressekonferenzen geschaffen. Außerdem werden im Stadion die Mixed Zone, ein Sicherheits-Container sowie Lagerflächen am Trainingsplatz adaptiert. Für den Umbau wird eine Förderung in der Höhe von bis zu 30 Prozent beim Land Niederösterreich beantragt. Den Beschluss für das Projekt fasst der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22. März.

Rapid-Amateure kicken im Stadion

„Mit der ‚Wiener Neustadt Arena‘ haben wir im September 2019 ein wahres Schmuckstück eröffnet, das uns seither viel Freude bereitet. Zahlreiche nationale wie internationale Mannschaften und insbesondere der ÖFB mit dem Damen-Länderspiel zwischen Österreich und Frankreich haben in den vergangenen eineinhalb Jahren Spiele in Wiener Neustadt absolviert. In wenigen Wochen kommt wie bereits angekündigt die Amateurmannschaft von Rapid, um drei Spiele der zweiten Bundesliga auszutragen", sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger.