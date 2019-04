Wiener Neustadts Stadion ist erstklassig

„Derzeit arbeiten wir am Unterbau für das Spielfeld. Die entsprechenden Leitungen werden gerade eingebaut“, erklärt ein Verantwortlicher der Stadion-Baustelle. Das Spielfeld wird außerdem im Bedarfsfall für eine Rasenheizung vorbereitet.

Für Bürgermeister Klaus Schneeberger ist die Arena ein hervorragender Mittelweg, der ideale Trainingsbedingungen auch für die Jugend schafft und gleichzeitig auch die Möglichkeit für Großveranstaltungen wie Konzerte bietet. Neben Natur- und Kunstrasen-Trainingsplätzen gibt es im Süden ein Veranstaltungsareal, das zusammen mit dem Stadion 20.000 Besuchern Platz bietet.

Parallel zu den Arbeiten am neuen Stadion wird am benachbarten Gelände des Hallenbades Aqua Nova eifrig an einem neuen Freibad gebaut.