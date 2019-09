SC Wr. Neustadt kickt endlich im neuen Stadion

„Was wir jetzt benötigen ist ein positiver Ruck und die Unterstützung der Fans. Sportlich läuft es derzeit ja ganz gut“, so Schneeberger und Habib am Montag zum KURIER.

Vorausgesetzt der Zustimmung des Fußballverbandes, soll bereits das nächste Heimmatch am 14. September gegen Neusiedl am See am Rasen im neuen Stadion stattfinden. Die offizielle Eröffnung ist am 28. September mit dem Match gegen Rapid II geplant. Auch die Trainingsplätze stehen dem Verein bereits zur Verfügung.

Dominic Thiem spielt auf

Bevor die Regionalliga-Mannschaft sowie die SC Amateure ihre ersten Heimspiele in neun Stadion austragen werden, findet am kommenden Wochenende ein besonderer Probegalopp statt: Am Sonntag, den 8. September, wird Tennis-Ass Dominic Thiem mit seinem Hobbyfußballverein „1. TFC Matzendorf“ zwei Partien im neuen Stadion bestreiten. Um 15 Uhr gegen die Auswahl eines Radiosenders, danach gegen die Austria Wien All Stars rund um Austria-Legende Toni Pfeffer.