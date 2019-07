„Es war fünf Minuten vor 12“ beim SC Wiener Neustadt

Bereits gestern machten sich Spenger und Habib ein Bild vom neuen Fußballstadion. Schon am 2. August soll der SC dort sein erstes Heimspiel in der Regionalliga-Ost bestreiten. „In den kommenden Wochen geht es darum, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen“, so Spenger.

Zuvor droht allerdings noch Ungemach vom nö. Fußballverband. Der alte SC-Vorstand ist anscheinend die Beträge für die Spieler aus den Landesverbandsausbildungszentren, kurz LAZ, schuldig geblieben. Es droht eine Spielersperre. "Eine von mehreren Altlasten. Das Geld wird freilich überwiesen", erklärt Spenger.