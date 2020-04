Abrissbirne beendet nach 65 Jahren Sportgeschichte

Es war jahrzehntelang eine Stätte emotionaler Dramen. Entweder, wenn der SC Wiener Neustadt als Heim-Mannschaft die Gurke bekam, oder wenn die Motorsportlegenden Heini Schatzer, Adi Funk und Toni Pilotto beim Speedway die Zuseher in Rage brachten. Doch irgendwann kommt jede noch so schöne Geschichte zu einem Ende – und so ist es derzeit mit jener des Wiener Neustädter Stadions. 65 Jahre nach der feierlichen Eröffnung am 19. Mai 1955 wird die Arena endgültig dem Erdboden gleichgemacht.