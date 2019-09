495 neue Wohnungen: Ausländerquote und Verkehr als heißes Thema

Ein Großprojekt mit 495 neuen Wohnungen am Gelände des alten Fußballstadions stellt Wiener Neustadt nicht nur städteplanerisch vor eine immense Aufgabe. Auch in Sachen Gettoisierung hat die Gemeinde ein wachsames Auge auf die Umsetzung der Pläne. So will man den Aufbau einer Parallelgesellschaft durch den Zuzug einer großen Zahl von Migranten wie beispielsweise in der benachbarten Porschesiedlung schon im Keim ersticken.

Am Montag haben Landesrat Martin Eichtinger, Bürgermeister Klaus Schneeberger sowie die Vertreter der drei Wohnbaugenossenschaften Alpenland, Heimat Österreich und EGW Wohnbau die Pläne für das sogenannte „Stadtquartier“ vorgestellt. Auf einer Fläche von 50.000 werden am Areal des alten Fußballstadions in drei Bauphasen bis 2025 knapp 500 Wohneinheiten errichtet. Um alle Bevölkerungsgruppen zu bedienen, werden Singlewohnungen genauso umgesetzt wie Reihen- und Doppelhäuser oder Eigentums- und geförderte Mietwohnungen, sagt der Direktor der Heimat Österreich, Otto Straka.

Laut Eichtinger sei es auch möglich, in den geförderten Wohnungen Arbeitsstätten (Home-Office) anzumelden, ohne den Anspruch auf die Förderungen zu verlieren. Das Stadtquartier werde im Sinne des Klimaschutzes nach den neuesten energietechnischen Standards errichtet. Außerdem sollen Dach- und Wandbegrünungen, ein mehrere Tausend Quadratmeter großer Park und Baumpflanzungen für grünen Charakter sorgen.