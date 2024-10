Bombenbau im Kinderzimmer: Wie die IS-Propaganda auf die Jugend abzielt

Emrah I. (18) feuerte kurz darauf mit einem Gewehr in München auf das Generalkonsulat Israels, ehe der im Flachgau lebende Lehrling von Beamten ausgeschaltet wurde. Dieser Tage ist in St. Pölten ein Netzwerk von mutmaßlichen Anhängern der Terror-Miliz " Islamischer Staat “ (IS) ausgehoben worden.

Was alle Fälle gemeinsam haben: Die Attentäter, Drahtzieher und Hauptverdächtigen in den genannten Fällen haben ihre familiären Wurzeln in Nordmazedonien, in einem Fall im benachbarten Bosnien.

Obwohl die meisten bereits in Österreich geboren und in zweiter Generation hier aufgewachsen sind, spielt ihre ethnische Herkunft bei der Radikalisierung eine "tragende Rolle“, sagen Verfassungsschützer und Terrorismus-Experte Nicolas Stockhammer von der Donau-Universität Krems.