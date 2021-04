Wieder Erdbeben bei Neunkirchen in Stärke von 4,3

Um 0:57 Uhr erschütterte laut ZAMG erneut ein Erdbeben den Raum Neunkirchen. Erst Ende März und Anfang April war der Ort von Beben heimgesucht worden.

Anton Vogelmann von der ZAMG berichtete dem KURIER, dass die 4,3 erst ein vorläufiger Wert seien. "Wir haben Berichte über leichte Schäden bei Gebäuden im Raum Neunkrichen. Gravierendes wurde uns nicht gemeldet", sagte er.

Das Erdbeben vom vom 30. März war laut ZAMG das stärkste in den vergangenen 20 Jahren im Wiener Becken. Die Magnitude wurde mit 4,6 angegeben. Dass es keine größeren Schäden gegeben hat, sei „der Herdtiefe zu danken“, sagte ein Seismologe. Es habe sich um zehn Kilometer gehandelt. In Wiener Neustadt stürzte damals die Decke einer Tiefgarage ein. Das Beben war auch in Wien und in der Slowakei spürbar.

Wer sich bei starken Erschütterungen rasch darüber informieren wolle, ob das ein Erdbeben war, sei laut Vogelmann beraten, die ZAMG-App "QuakeWatch Austria" zu nützen.