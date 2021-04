Österreich nur schlecht für Erdbeben gerüstet

Was tun, wenn die Erde bebt? Diese Frage stellt sich kaum jemand. Warum auch? Ist doch Österreich nicht gerade ein Risikogebiet für Erdbeben. Die vergangenen paar Wochen zeigten aber: Auch hierzulande sind zumindest leichtere Beben nicht ausgeschlossen.

Erst Ende März erschütterte ein Erdbeben den Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich. Mit einer Magnitude von 4,6 war es bis nach St. Pölten zu spüren. Auch in Bratislava gab es Meldungen. Die darauffolgenden Tage brachten zahlreiche Nachbeben mit sich. Am 10. April ereignete sich dann auch in Südkärnten ein Beben. Mit der Stärke 3,4 war es noch in der Landeshauptstadt Klagenfurt spürbar.

Schlimmere Gebäudeschäden blieben zum Glück in allen Fällen aus. „Die aktuellen Ereignisse zeigen aber deutlich: Erdbeben finden auch bei uns statt. Und auch wenn neue Gebäude erdbebensicher gebaut werden sollten, so gibt es bei uns nach wie vor viele ältere Bauwerke, bei denen es noch keine entsprechenden baulichen Vorgaben gab“, macht Armin Kaltenegger, Leiter des Bereichs Eigentumsschutz im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), auf die vorhandenen Gefahren aufmerksam.