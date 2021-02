Erdbeben in Kroatien: KURIER-Leser sammelten 182.000 Euro

Positive Reaktionen auf die KURIER-Hilfsaktion

„Ein herzliches Dankeschön für Ihre ausführliche Berichterstattung“ sandte der Botschafter der Republik Kroatien in Wien, Daniel Glunčić, zu Beginn der Woche an die KURIER-Redaktion. Zeitgleich zollte sein österreichischer Kollege in Zagreb, Markus Wuketich, seinen Respekt.

Michael Opriesnig, Generalsekretär beim Österreichischen Roten Kreuz, bedankt sich bei den KURIER-Lesern „für ihre großzügigen Spenden“. Und Andreas Knapp, Auslandshilfe-Generalsekretär der Caritas Österreich, betont: „Diese Spenden haben für die Betroffenen einen echten Unterschied gemacht. Die beheizbaren Wohncontainer ermöglichen es Dorfbewohnern, bei ihren Häusern, Tieren und Gärten zu bleiben und somit ihre Lebensgrundlage zu erhalten.“

Auf den Spendenkonten der beiden Kooperationspartner sind bisher 127.000 Euro eingegangen. Darüber hinaus wurde die Hilfsaktion von österreichischen Unternehmen, die in Kroatien tätig sind, unterstützt: Sie haben Container im Gegenwert von 55.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die beiden professionellen Helfer Opriesnig und Knapp planen nun bereits die nächsten Schritte: „Für den Wiederaufbau ist ein langer Atem nötig.“

So will man in den kommenden beiden Jahren 35.000 Menschen in Mittelkroatien bei ihrem Neuanfang finanziell und mit Gerätschaften unterstützen. Mit dem Geld können sie Reparaturen vornehmen, Saatgut, Nutztiere und Baumaterial erwerben. Eine zweite Säule ist die gesundheitliche und psychologische Hilfe der Betroffenen.

Die Spendenkonten der Caritas und vom Roten Kreuz bleiben für KURIER-Leser weiterhin geöffnet.