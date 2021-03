Erdbeben im südlichen Niederösterreich

Am Dienstag kam es in Niederösterreich zu einem Erdbeben, das in weiten Teilen den Bundeslandes und sogar darüber hinaus spürbar war. Ersten Meldungen zufolge dürfte das Epizentrum rund 2,9 Kilometer südlich von Wiener Neustadt in der Gemeinde Breitenau am Steinfelde liegen. Das Beben erreichte eine Stärke von 4,3 bis 4,9 laut Richterskala und soll seinen Ausgangspunkt in drei Kilometern Tiefe gehabt haben.

Die Erdstöße waren vom Burgenland, bis über Wien und St. Pölten deutlich spürbar. Sogar aus Bratislava gab es entsprechende Meldungen.

Zeugen berichten, dass im Umkreis des Epizentrums auch ein Grollen zu hören war.

