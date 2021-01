Erneutes Erdbeben im Süden Österreichs

Bereits Ende Dezember spürte man in Österreich einige Ausläufer eines Erdbebens in Kroatien. Auch am heutigen Mittwoch, gegen 8.30 Uhr wurde in Admont in der Steiermark ein Erdbeben der Stärke 4,5 gemessen, wie die ZAMG auf ihrer Website mitteilt.

Laut Erdbebenkarte der ZAMG scheint das Epizentrum des Bebens zwischen Liezen und Admont zu liegen. Der Erdstoß war auch in anderen Teilen Österreichs spürbar.

Mehr dazu in Kürze.