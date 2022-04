Wie Profis helfen, zerrissene Familien wieder zu vereinen

Der Suchdienst des Roten Kreuzes, der Ali Baqeri geholfen hatte, gehört zu den ureigensten Aufgaben der Hilfsgemeinschaft. Es werden Menschen, die durch bewaffnete Konflikte, Kriege, Katastrophen, Flucht, Vertreibung oder Migration von ihren Familien getrennt wurden, unterstützt. 2.548 Familien konnten so 2021 in Österreich zusammengeführt werden. Dazu gab es 854 neue Suchaufträge im Rotkreuz-Netzwerk. Auf der Online-Plattform „Trace the Face“ finden sich mittlerweile über 8.000 von Österreich aus eingegebene Vermisste.

„Grundsätzlich bearbeiten wir Schicksalsklärungen, die bis zum Zweiten Weltkrieg zurückreichen“, sagt Philipp Pechhacker-Martinek, Abteilungsleiter für Migration und Suchdienst beim nö. Roten Kreuz. Dort habe man nun in der Bezirksstelle Amstetten das dritte regionale Center eingerichtet. Betroffene, die Hilfe suchen, müssen nicht mehr zur Landeszentrale in Tulln fahren, sondern werden in ihrer Region von ausgebildeten Mitarbeitern betreut. In NÖ gibt es derzeit 15 dieser Experten.