Eine Milliarde Euro für die Wasserzukunft in NÖ

Wie stellt sich die Wasserzukunft im Bundesland also dar? Grundsätzlich kann der gesamte Bedarf an Trinkwasser aus Grund- und Quellwasser gedeckt werden. 315 Millionen Kubikmeter Wasser wird jährlich gebraucht, 40 Prozent davon gehen an die Haushalte, 25 Prozent an die Industrie, 15 Prozent in Richtung Lebensmittelproduktion und 20 Prozent davon wird nach Wien exportiert. Das Wasserdargebot, also die Menge, wird derzeit auf 880 Millionen Kubikmeter pro Jahr geschätzt.

Transportleitung

Viel Geld wird auch in die Versorgung investiert. Bestes Beispiel ist die 35 Kilometer lange Transportleitung Zwettl-Krems, die derzeit gebaut wird. 35 Millionen Euro kostet das Projekt, der erste Abschnitt bis Rastenfeld ist bereits fertig. Und für die Erweiterung des Wassernetzes in Steinakirchen am Forst werden 1,8 Millionen Euro in die Infrastruktur gepumpt.