NÖ: Bis zu 300 Euro Förderung bei Kauf eines Faltrades

Aufrüsten will man laut Radland-Geschäftsführerin Sabine Hauptmann zudem die nextbike-Flotte. Demnächst sollen in 60 Gemeinden insgesamt 1.000 Leihräder (ab 1 Euro pro Stunde) zur Verfügung stehen. Das Service kann entweder per App oder durch Anruf bei der Hotline ( 02742 22 99 01) genutzt werden.