Coup gegen Programmierernot: Amstetten bekommt internationalen Campus

Im Bemühen universitäre Ausbildungsstätten ins Mostviertel zu holen, ist der Stadt Amstetten ein Coup gelungen. Schon zum Schulstart im Herbst wird die internationale Programmierschule „42“ in Amstetten einen Campus eröffnen. Das IT-Netzwerk bildet junge Programmierer auf Masterniveau aus und ist bereits in Paris, Rom, Tokio oder im Silicon Valley erfolgreich tätig.

Das besondere am „42-Netzwerk“ ist, dass die Ausbildung für die Teilnehmer kostenlos ist. Diese müssen sich gleichzeitig neuen unkonventionellen Auswahl- und Ausbildungsmethoden öffnen. Die Positionen der Lernenden und Lehrenden vermischen sich dabei. Die Ausbildung dauert bis zu fünf Jahre und bietet eine große Bandbreite, vom App-Entwickler bis zum Datenanalysten.

Gemeinderatsbeschluss

„42 gründet in Österreich in Wien den Campus ,vienna 42' und jenen bei uns. Ein dritter Standort wird noch gesucht. Gerade für die generelle Personalnot am IT-Sektor ist das eine fantastische Sache für die gesamte Region“, schildert Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP). Einstimmig beschloss der Amstettner Gemeinderat am Mittwoch, auch finanziell den notwendigen Beitrag zu liefern. Am Platz in der Eggersdorferstraße, dort wo bis vor wenigen Jahren eine mächtige Dampflok symbolisch die Erfolge als Eisenbahnerstadt Amstetten repräsentierte, wird zum Start ein provisorischer Campus mit Büro-Containern eingerichtet. Dafür ist die Stadt als Partner zuständig.