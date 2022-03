Tatsächlich äußerte der Direktor der 25-köpfigen Artisten-Truppe, die mit 40 Tieren und 35 Lkw durch Österreich tourt, gegenüber dem KURIER mehrere Kritikpunkte, die die in Amstetten zur Verfügung gestellte Infrastruktur betrafen. Sie reichten vom viel zu leistungsschwachen Stromanschluss und Problemen mit der Wasserversorgung für Tiere und Menschen am für das Zirkusdorf gemieteten Privatgrundstück. Auch hohe Kosten, die in Amstetten für das Anbringen von Plakaten vorgeschrieben wurden, seien ärgerlich. Trotz des tollen Publikums wolle er die Stadt nicht mehr anfahren, kündigte Kaiser an.