Waldbrand Truppenübungsplatz: Jetzt werden Hubschrauber eingesetzt

Der Regen am heutigen Donnerstag bringt zwar Erleichterung, auf Grund der zahlreichen Glutnester kann beim Waldbrand am Truppenübungsplatz Allentsteig (Tüpl) aber auch am Tag 6 nicht "Brand aus" vermeldet werden.

Beim Bundesheer ist man aber zuversichtlich: "Wir erwarten eine wesentliche Erleichterung, weil seit gestern Hubschrauber gezielt zum Löschen eingesetzt werden können", sagt Tüpl-Sprecher Dietmar Butschell auf KURIER-Nachfrage.