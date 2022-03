Der 75 Kilometer lange Rundwanderweg führt zu den schönsten Wasserplätzen und auch Aussichtspunkten zwischen der Purgstaller Erlaufschlucht und dem Trefflingfall im Naturpark Ötscher-Tormäuer. Das attraktive Projekt habe viel Potenzial, glaubt der Mostviertler Tourismusmanager Andreas Purt. Den Zustrom internationaler Gäste, wie er durch Touristen aus arabischen Ländern an den Salzkammergutseen bekannt ist, erwartet er für das Wanderprojekt aber nicht.

Individuelle Etappen

Die vom Wanderspezialisten Wolfgang Zimprich mit den Kommunen erarbeitete „Via Aqua“ ist zwischen den Orten Purgstall, Scheibbs, St. Anton und Gaming in Einzeletappen oder als Rundwanderung erlebbar. Startend mit der Teufelsschlucht in Purgstall, sind die Stadtmole am Erlaufhafen und der Jubiläumsbrunnen im Scheibbser Zentrum erste Höhepunkte. Der Bierbrunnen am Weigl-Teich in Gaming, die Erlauf-Steinmanderl im Naturpark, natürlich der Trefflingfall oder die Querung des Aquädukts der II. Wiener Hochquellwasserleitung sind andere Attraktionen. An 23 „Wasser.Wissen-Stationen“ gibt’s Informatives über geologische, historische, religiöse oder wirtschaftliche Zusammenhänge.