Gourmets und Winzer tischen wieder in der Wachau auf

Rechtzeitig zur Blüte der Marillenbäume in der Wachau, blühte mit der 13. Ausgabe des Wachau Gourmet Festival auch die Kulinarik der Region wieder auf. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wurde die Eventreihe am vergangenen Donnerstagabend im Hotel Schloss Dürnstein eröffnet.

Genuss-Tourismus

Der Einladung der Gastgeber Johannes-Christian Thiery und Maria Katharina Thiery-Schroll war auch Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) gefolgt, der im Festival einen wichtigen Anstoß für die heurige Tourismussaison sah: "Nach zwei Jahren Pandemie haben die Gäste wieder die freie Wahl, ob sie einen Langstreckenflug buchen oder zum Weintrinken in die Wachau kommen", müsse man laut Danninger 2022 Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten. Der Weg dorthin, führte laut ihm "im wahrsten Sinne des Wortes durch den Magen". Denn: "Niederösterreich ist weit über die Landesgrenzen hinaus für seine kulinarische Vielfalt bekannt", will der Landesrat heuer mit Wein und Co. wieder mehr Gäste in die Wachau locken.

Das Wachau Gourmet Festival hätte mit seinen Angeboten für Einsteiger bis hin zu High-End Gourmets bereits sein übriges zum Tourismusaufschwung in der Region getan, wie es von Bernhard Schröder, Geschäftsführer der Donau NÖ Tourismus GmbH, heißt.

25 Events

Insgesamt 25 Events werden noch bis 7. April stattfinden. "Die Besucher des Festivals dürfen sich auf Highlights und internationale Starköche wie Paolo Casagrande und Mister Chang freuen", sei das Wachau Gourmet Festival für Veranstalter Erwin Goldfuss "das Genussevent des Frühlings".