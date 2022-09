Wie man zum ersten Omikron-Impfstoff in Niederösterreich kommt

Seit Mittwoch ist in den NÖ Landesimpfzentren der neue, an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Impfstoff verfügbar. Und der Andrang schien am ersten Tag groß: „Wir haben etwa 2.000 Dosen verimpft“, sagt Notruf NÖ-Sprecher Stefan Spielbichler. Um einiges mehr, als in den vergangenen Tagen.

Spielbichler versichert, dass ausreichend Impfstoff für alle da sei. Außerdem werde auch noch der nicht an Omikron adaptierte Impfstoff verabreicht. „In einem Vorgespräch wird ermittelt, welcher Impfstoff für die betreffende Person am geeignetsten ist“, führt Spielbichler aus.