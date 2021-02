Wie Erfolgsautor Thomas Sautner die Welt erfindet

Erfolgsautor Thomas Sautner hat „Die Erfindung der Welt“ ins Waldviertel verlagert. Der Ort des Geschehens in seinem neuesten Roman heißt Litstein – diesen findet man auf der Landkarte nicht, er ist frei erfunden, als Vorlage dienten Litschau und Heidenreichstein, wie der gebürtige Gmünder erzählt.

Zur Handlung: Die Schriftstellerin mit dem Pseudonym Aliza Berg wird von einem anonymen Auftraggeber in den Ort an der Grenze geschickt, um dort zu recherchieren und das Leben exemplarisch anhand der Region und ihrer Bewohner zu schreiben. In Litstein angekommen findet sie Unterkunft bei den Grafen Hohensinn. Sie lernt das Ehepaar besser kennen und Graf Leopold wird ebenso wie Gräfin Elisabeth zu einem der Hauptprotagonisten.