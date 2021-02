Neuerscheinung: Sherlock ermittelt statt Kottan

Es sei keine besondere Vorliebe für den britischen Schnüffler gewesen, die ihn dazu gebracht hat, sondern sein Bruder Jan Zenker. „Er hat einen Hörbuchverlag und da ist ihm aufgefallen, dass die Holmes-Originale großes Publikumsinteresse hervorrufen und dass es auch Interesse an Neuem gibt. Da hat er an mich sozusagen den Auftrag weitergeleitet“, erzählt der studierte Politikwissenschafter.

Aber darf man das überhaupt? „75 Jahre nach dem Tod des Autors gelten die Urheberrechte nicht mehr. Die Frage ist eher, ob man sich an einer fremden Figur vergreifen soll“, meint Zenker. Anfangs sei er sich nicht sicher gewesen. „Aber ich bin zum Schluss gekommen, dass man Sherlock Holmes wie eine literaturhistorische Kunstfigur behandeln kann – so wurde auch eine Würdigung von dem, was Doyle geschaffen hat, daraus.“