Thomas Sautner: „Es ist ein Paradies, wir müssen nur eintreten“

Sie haben einmal erzählt, dass Sie ihren ersten Roman weggeschmissen haben.

Ja, zum Glück. Der war schrecklich. Damals, kurz nach der Fertigstellung, dachte ich selbstverliebt, er sei großartig, aber tatsächlich war er grottenschlecht. Ich bin allen Verlagen dankbar, die ihn damals abgelehnt haben. Aber das gehört beim Schreiben auch dazu, das Wegschmeißen und Ausmisten. Es gibt schon genug Unsinn und Belanglosigkeit in der Welt, man muss derlei nicht auch noch zwischen Buchdeckeln pressen.

Sie haben sich von der damaligen Niederlage aber nicht entmutigen lassen.

Weil für mich das Lesen und das Schreiben das Leben erst komplett machen. Auf Literatur zu verzichten, hieße für mich, auf einen entscheidenden Bildausschnitt zu verzichten. Der Blick auf die Welt würde schlicht unvollständig bleiben. Es ist mir ein Rätsel, warum so viele Menschen freiwillig diesen Verzicht in Kauf nehmen. In der Literatur und der Kunst generell heben wir uns über unsere Banalität hinweg. Kunst lässt uns unser Höchstes sehen. Und wenn sie uns unser Tiefstes sehen lässt, rettet sie uns davor für diesen Moment. Das Großartige ist, dass es in Österreich und gerade auch in Niederösterreich so viele kulturelle Angebote gibt, es ist ein Paradies, wir müssen nur eintreten.

Wird uns Corona womöglich von diesem Paradies aussperren?

Corona nicht. Wenn, dann tun wir das selbst. Ich habe Respekt vor allen Menschen, die sich um ihre Gesundheit sorgen, aber wir sollten nicht nochmals in lähmende Angst und Agonie verfallen. Corona darf uns nicht zu verzagten, unmündigen Menschlein machen. Das Leben ist so wertvoll und rar, es will gelebt werden.

Schreibseminare mit dem Autor: 19. & 20. September, Waldviertler Sommerakademie; 4. & 5. Oktober, Wander-Schreibseminar (www.thomas-sautner.at)