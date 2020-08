Autor Fritz Lehner: "Um Angst zu injizieren, muss kein Politiker mehr schreien“

Wie ist Ihr Alltag als Autor?

Für „Dr. Angst“ habe ich nach dem üblichen Halbjahr der Recherche wiederum fast 5 Monate geschrieben. Täglich. Jeweils 4 Stunden. Oder auch 7. Bis ich meine 3 Seiten hatte. Nie weniger, manchmal mehr. Ich bin gerne streng zu mir. Immer begleitet von der Angst, bei meinem Zusammensein mit Nick Prevost und seinen Frauen gestört zu werden, schon ein belangloser Telefonanruf kann mich zur Verzweiflung bringen. In den Zeiten des Schreibens schlafe ich weniger, ärgere ich mich über die Notwendigkeit des Essens, spüre ich keine Müdigkeit, ich erlebe eine herrliche Zeit, schade, dass Romane ein Ende haben müssen.

Und wie kamen Sie auf den Ort? Der ist ja weit undefinierter als etwa die Seestadt, ein bisserl ein Zwischenwinkel am Rande der Innenstadt.

In der Gegend des Heumarkts finde nicht nur ich faszinierende Motive für meine Kamera, auch der Serienkiller Nick Prevost seine Opfer und Zufluchten. Hier treffen wahrlich Welten auf engstem Raum aufeinander. Im Stadtpark aus der Monarchie habe ich seit Jahrzehnten zu allen Jahreszeiten fotografiert, in dem Hotel Intercontinental der amerikanischen und ebenfalls verschwundenen Fluglinie PanAm habe ich während des Schreibens monatelang gewohnt, wenn auch nur in meiner Fantasie, beides verbindet der ewige Wienfluß, offen oder in einem Tunnel. Und so wie diese Schauplätze existiert auch das Haus, in dem Nick Prevost lebt und die Menschen im gegenüberliegenden Hotel beobachtet, aber ich werde es natürlich nicht verraten, denn es sollen dessen Mieter ja nicht ausziehen, nur weil ein Serienkiller Tür an Tür mit ihnen wohnt.

Man ist nach der Lektüre fast versucht, selbst vom Intercontinental in den dritten Bezirk hinüber zu gehen, um zu schauen, in welchem Haus Prevost wohnt, so detailliert wird dieses eigenartige Kleinbiotop beschrieben.

Das Haus ist unschuldig und schön, hervorragend gelegen, Nicks Zimmer bietet eine fast uneingeschränkte Sicht in die Suiten des Hotels, ein faszinierender Schaukasten für ein Kind und Jugendlichen, die beste Schule für einen Serienmörder, dessen kaltherziger Vater ohnehin meint, dass sein Sohn zum Töten geboren wurde. Gerne würde ich die Heimstätten, Wohnungen und biederen Einfamilienhäuser von Serienmördern fotografieren, diese Bilder würden so wunderbar viel erzählen über die Menschen mit einem gelungenen Doppelleben. Auch deren Zelte und Autos wären interessant. Amerikas schönster und begehrtester Serienkiller und Nicks Vorbild Ted Bundy hat viel Zeit in seinem VW Beetle verbracht und darin natürlich auch gemordet, die „Hell on Wheels“ war sogar im Alcatraz East Crime Museum zu besichtigen, doch die Wohnung von Dr. Angst wird weiterhin nur in den Köpfen der Leser existieren.

Das Areal in dieser Form könnte bald historisch sein, wenn das Hochhausprojekt dort (wie im Buch auch angesprochen) verwirklicht wird. Wäre das gut für das Buch? Oder ein Nachteil? Und: Was glauben Sie, was wird überhaupt aus dem Projekt?

Die Entwicklung des Coronavirus kann man nicht prognostizieren, die Zukunft des Heumarktprojekts noch weniger. Mir würde es am besten gefallen, bliebe das Intercontinental erhalten, wie es jetzt ist, außen und auch innen. Durch das halbe Jahrhundert seiner Existenz hat man sich daran gewöhnt und Gott sei Dank ist es kein Hotel wie so viele andere in der Stadt. Es verfügt über herrliche und einzigartige Nachteile, die man aber als Wiener nicht spürt, weil man nie darin nächtigt, jedoch gerne die Intermezzo Bar besucht. Ein Neubau hätte schon von Beginn an ein Manko, weder Kirk Douglas noch Richard Burton, weder Johnny Cash noch der Serienkiller Dr. Angst haben in ihm gewohnt und könnten es in Zukunft auch nicht nachholen. Aber vielleicht hat es auch seinen Reiz, wenn das Hotel Intercontinental ausgehöhlt oder sogar zur Gänze niedergerissen wird. Und es geschieht doch noch ein Wunder und das geplante Projekt wird zerstört und durch eines ersetzt, auf dessen Schönheit und Architektur man in dieser Stadt stolz ist, und in "Dr. Angst" würde das zu Staub gewordene Hotel ohnehin weiterleben. Oder Corona löst auch dieses Problem. Kreuzfahrtschiffe werden dank Corona verrosten oder Quarantänestationen werden, Hotels auch in dieser Stadt nur noch wenige gebraucht, etwa für Pandemie-Experten bei Kongressen, also könnte Corona einen Neubau unattraktiv machen und dem alten Intercontinental das Leben retten, den Wienern den Canaletto-Blick, von dem sie bisher nur gelesen haben.

Das Buch ist im Shutdown erschienen – schadet das nicht dem Verkauf?

Ausschlaggebend für den Termin war die Angst als zentrales Thema des Buches und der sich abzeichnende Ausbruch des Vulkans Corona, der niemanden kalt lassen würde und inzwischen beherrscht die Angst davor die Welt mehr als alles andere. Man interessiert sich wieder für die Angst, sie ist hoffähig und vor allem allen vertraut geworden, und deshalb ist auch der Buchverkauf nach dem Shutdown von null auf hundert gestiegen. Um die eigene, reale Angst wenigstens für ein paar Stunden zu vergessen, sieht man als Leser wieder gerne einem Serienkiller beim Morden zu. Ich liebe fiktive Ängste, weil man sie durchleben darf und dann das Buch weglegen kann. Angst zur Unterhaltung, aber auch um Abgründe kennenzulernen und Unbekanntes in sich selbst, ohne Moralterror, ohne erzieherischen Mehrwert, es braucht also niemand Angst zu haben, durch „Dr. Angst“ zum Serienmörder zu werden oder gar zu einem besseren Menschen.