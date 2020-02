Autorin Karin Peschka: "Ich kann nur in ein Buch schreiben: So nicht"

Es ist dann ein Alltag, in dem sie später kein Zuhause mehr hat. Sie fühlt sich nicht gebraucht, geliebt, trotzdem in Verantwortungen gefangen – und will sich auch nicht einen Chip zum Bezahlen und Überwachenlassen einpflanzen lassen wollen. Wird diese Ablehnung von Technologie häufiger werden?

Das gibt es jetzt schon. Ich lehne es ab, wenn das sektiererisch oder extrem wird. Man kann mit neuen Technologien ja auch gut arbeiten, ich verweigere das nicht.

Aber?

Man muss das alles trotzdem hinterfragen. Warum manche Menschen Reichtum brauchen, der vollkommen irreal ist. Und andererseits Menschen in tiefster Armut leben. Das passt für mich einfach nicht zusammen. Und möchte ich mich wirklich auffindbar machen, überwachen lassen, einschätzbar machen?

Wohl alle unsere Leben stehen vor Veränderungen.

Sie ändern sich jetzt schon. Es gibt immer mehr Single-Haushalte – und vielen geht es gut damit. Aber was ist, wenn du arm bist und einsam? Dann hockt man in der Wohnung und alles wird schwierig. Auch, wenn man krank ist. Oder Angst hat vor dem, was kommt.

Im Buch gibt es eine Alternative: Keine Angst haben, sondern etwas Neues tun.

Es geht darum, etwas zu versuchen. Und zu sagen, schauen wir, was kommt.

Muss sich, wird sich das Bild vom Alter ändern? Immerhin werden wir alle immer älter.

Man muss etwas anders machen, aber es gibt keine Initiativen in diese Richtung. Ich bin in einem Mehrgenerationenhaushalt aufgewachsen. Da war das Wissen der Alten, der Großeltern essenziell. Mein Vater hat immer den Großvater gebeten, den Braten einzuwürzen, auch als der schon ganz alt war. Es war eine Frage des Respekts. Und jetzt ist es so, überspitzt formuliert: Es geht sehr viel Wissen verloren, und es ist nicht erwünscht.

Man wird älter – und früher beiseitegeschoben.

Es gibt Menschen in meinem Freundeskreis, die sind top ausgebildet, von Handwerk bis Studium. Die sind nicht mehr erwünscht. Die stehen da mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung, ohne Job. Und wenn man etwas bekommt, dann steht das, was man verdient, in keiner Relation zu der Erfahrung, die man mitbringt. Da rede ich mich immer gerne in Rage. Das finde ich total falsch. Aber ich kann nichts machen. Ich kann nur in ein Buch schreiben: So nicht.