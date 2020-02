André Heller: Alte Geschichten zum Spüren

Es sind – um es freundlich auszudrücken – Fundstücke. 48 Fundstücke aus Hellers vor 40, 30, 20 Jahren erschienenen (und vergriffenen) Büchern.

Kurze Texte, manche sind sie so kurz, dass man kaum ihren Luftzug spürt, wenn sie vorüber ziehen.

Aber manchmal wird man mit etwas konfrontiert, dasvon diesem Autor bestens eingefangen werden kann – zum Beispiel:

„Zwischen Allerheiligen und Allerseelen liegt Wien.“

(Übrigens lacht André Heller heute selbst darüber, dass er in jüngeren Jahren in seinen Pass „Poet“ als Beruf eintragen ließ.)

Er beobachtet, auch sich selbst beobachtet er als Kind in der Wiener Nachkriegszeit, auch sich selbst in Marokko, und seinen Friseur am Gardasee beobachtet er. Er kann und er will zuhören. Er spürt sich, wie man so sagt, und das springt in guten Momenten über. Ein Funke, der im Leser ein kleines Feuerchen auslösen soll.

Das gelingt Heller nicht oft, aber mit der Geschichte einer Handbewegung gelingt es: In einem Kleidergeschäft will sich eine Frau Hochzeitskleider anschauen. Sie ist verlobt.

Ein anderer Kunde, etwa 40 Jahre ist er und von Beruf Sterngucker, schaut sie an: 20 Jahre habe er auf die Handbewegung gewartet, wie sie jetzt eine gemacht habe ... soll wohl heißen: 20 Jahre hat er auf „die Richtige“ gewartet.

Er wird die Frau nie mehr los lassen.