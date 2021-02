Serientäter David Schalko: "Die Abwechslung ist schön"

Warum gerade Bad Gastein?

Ich war sehr oft dort auf Urlaub und mich hat das eigentlich immer sehr fasziniert, warum so ein mondäner Kurort eigentlich dem Verfall preisgegeben wird. Und da gibt es ja auch einen Immobilientycoon, um den sich anfangs die Mythen rankten. Und das war eine gute Inspiration, auch die Atmosphäre, die verlassenen Hotels und Bäder. Es ist vielleicht auch ein bisschen wie eine Fortsetzung von Braunschlag (Schalkos ORF-Erfolgsserie aus dem Jahr 2011, Anm.) lesbar, weil das eigentlich dort beginnt, wo Braunschlag aufhört. In dem Sinne, dass ein leerer, verlassener Ort sozusagen eigentlich am Anfang steht – so endet ja Braunschlag. Und das Personal ist nicht so unähnlich, aber es spielt halt diesmal in den Alpen.