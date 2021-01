Vielseitige Inszenatorin: Mirjam Unger über kommende Projekte

Gibt es noch weitere Projekte, an denen Sie arbeiten?

Es kommen viele Anfragen aus Deutschland. Da habe ich im Vorjahr den Weihnachtsfilm „Alle Nadeln an der Tanne“ mit Bavaria für den ZDF gemacht, da sind neue Partnerschaften entstanden. Das macht großen Spaß, die Branche ist anders, die Infrastruktur eine andere – eine größere. Da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass Kooperationen entstehen. Fest steht auf jeden Fall, dass es ein schönes, neues Serienprojekt mit dem ORF gibt – mehr darf ich aber nicht verraten. Außerdem schreibe ich an meinen eigenen Stoffen. Ich möchte wieder einen Kinofilm machen.

Mit Ihrem zweiten Spielfilm „Maikäfer flieg“ waren sich nicht nur national erfolgreich. Da haben Sie sowohl Regie geführt als auch das Drehbuch geschrieben.

Genau, gemeinsam mit Sandra Bohle in Anlehnung an Christine Nöstlingers Buch. Mit Sandra schreibe ich auch jetzt. Es schweben mehrere Ideen im Raum herum – unter anderem Literaturverfilmungen. Wenn ich lese, sehe ich viele Bilder vor mir, die ich ins Kino holen will. Festgelegt habe ich mich noch nicht.