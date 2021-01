Widerstand gegen Apotheken-Schließung

Freitag ist in Waidhofen/Ybbs traditioneller Markttag. Gesprächsthema Nummer eins war dort gestern die mit Schlag Mitternacht vollzogene Sperre der Zeller Apotheke. Gegen die nach dem Urteil des Landesverwaltungsgerichts (LVwG) notwendig gewordene Schließung formiert sich aber Widerstand. Knapp 1.700 Personen haben innerhalb eines Tages die an Gesundheitsminister Rudolf Anschober gerichtete Online-Petition gegen die Schließung schon unterschrieben.

Wie berichtet, haben zwei eingesessene Apotheken die Konzession für einen dritten Betrieb in der Stadt in einem seit 2012 dauernden Rechtsstreit erfolgreich angefochten. Der Minister solle alles unternehmen, um die Schließung der viel genutzten Apotheke gerade in der Pandemiezeit zu unterbinden, wird in der Petition gefordert (mein.aufstehn.at). Eine außerordentliche Konzessionsverlängerung wegen der Corona-Situation fragten aber auch schon die Juristen der Waidhofener Bezirksbehörde beim Ministerium und bei der Apothekerkammer ab.