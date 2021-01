„Sind fassungslos“: Apotheke wird nach vier Jahren gesperrt

„Wir sind fassungslos, es tut mir für die Kunden und für meine Angestellten so leid“, sagte Wagner. Zwar legte sie über ihre Anwälte eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht ein, doch die hatte keine aufschiebende Wirkung. „Wie es aussieht, müssen wir räumen“, so Wagner. „Unglaublich, was da passiert“, gab Reinhold Missethon die Meinung der Kunden wider. Viele unterzeichneten eine Unterschriftenaktion. Missethon war aus Wildalpen in der Steiermark beim Hausarzt in Waidhofen und besorgte Medikamente in der Apotheke. Auch er habe natürlich unterschrieben, sagte er. Auch eine Online-Petition für die Rettung der Apotheke an Gesundheitsminister Rudolf Anschober läuft schon. Sie wurde sofort nach der Installlierung sehr stark genutzt.