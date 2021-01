NÖ: Gericht kippt Konzession einer Apothekerin

Vor drei Jahren in einem nagelneuen Haus eröffnet und als eine der modernsten Apotheken Österreichs gerühmt, beschert ein Urteil des nö. Landesverwaltungsgerichtshofs (LVwG) dem Fundament der Zeller Apotheke in Waidhofen an der Ybbs schwere Risse. In dem Erkenntnis LVwG-AV-14/005-2012 bestätigt das Gericht die Beschwerden der Betreiberinnen zweier anderer Waidhofener Apotheken, wonach die Konzession für die Zeller Apotheke unrechtmäßig sei.

Wenn auch die Zwangsschließung nicht unmittelbar droht, weil der Rechtsstreit weitergeht, schwebt das Urteil doch wie ein Damoklesschwert über dem Betrieb. „Keine Rede davon, dass die Apotheke jetzt illegal geführt wird. Es handelt sich um ein laufendes Behördenverfahren, weshalb eine Übergangskonzession bis zur endgültigen Klärung erteilt wurde“, erklärte ein Sprecher der Zeller-Apotheke.

Allein der Umfang des Erkenntnisses mit 129 Seiten belegt einen zermürbenden juristischen Kampf der Pharmazeutin Susanne Wagner um die gewünschte Wirkungsstätte im Stadtteil Zell. Schon bis zum Eröffnungstag am 4. November 2017 mit lokaler und Mostviertler Politprominenz musste Wagner eine turbulente Zeit bewältigen.