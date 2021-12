Wettbewerb der jungen Winzertalente

Sechs Jungwinzerinnen und Jungwinzer präsentieren derzeit ihre Weine beim Wettbewerb „Schlossquadrat Trophy“ und wollen dort zum österreichischen Weintalent gekürt werden. Im Jänner ist ein Weinviertler an der Reihe.

„Wir wollen Jungwinzern, die noch nicht so bekannt sind, eine Plattform bieten und ihnen gegebenenfalls ermöglichen, mit Gastronomen ins Geschäft zu kommen“, sagt Jürgen Geyer, Geschäftsführer

der Schlossquadrat Gastronomiebetriebe. Da der Wettbewerb im vergangenen Jahr aufgrund von Corona abgebrochen werden musste, treten die Finalistinnen und Finalisten von 2021 heuer gegeneinander an. Einen deutlichen Überhang an jungen Weintalenten stellt dabei Niederösterreich. Fünf der sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammen von einem niederösterreichischen Weingut.

Weinviertler Auswahl

Einer davon ist Wilfried Bauer. Gemeinsam mit seinen Eltern bewirtschaftet der 27-Jährige ein 60 Hektar großes Weingut in Jetzelsdorf (Bezirk Hollabrunn). Der Jungwinzer hat bereits Erfahrungen in den USA, Australien und Deutschland gesammelt und möchte nun die Jury der „Schlossquadrat Trophy“ mit einer klassischen Weinviertler Auswahl überzeugen. „Ich will aber auch unsere Rotweinkompetenz hervorheben und werde deshalb wahrscheinlich einen Zweigelt mitbringen“, sagt der Jungwinzer. Besonders wichtig sei ihm aber bei jeder Weinsorte eine klare Linie und eine saubere Frucht. „Das hat mit dem Trinkfluss zu tun. Für meinen Geschmack muss ein Wein animierend sein, vielleicht auch zu einem zweiten Schluck.“