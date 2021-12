Wachauer Weinjahrgang 2021 glänzt mit perfekter Reife

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Das war für die Weine der Wachau, trotz anfänglicher Unsicherheiten, ein Erfolg. Obwohl 2021 mit ungewöhnlich spätem Austrieb und darauffolgender Trockenheit startete, gelang den Wachauer Winzern ein Weinjahrgang, der sich durch perfekte Reife auszeichnet. Grund dafür ist der überwiegend sonnige und trockene Herbst bei kühlen Temperaturen. Er ermöglichte eine lange Verweildauer der Trauben am Stock und erlaubte ihre optimale physiologische Reifung.

Darüber freut sich vor allem Emmerich Knoll, der Obmann der Winzervereinigung "Vinea Wachau". "2021 hat der Wachau einen zweifellos ausgezeichneten Jahrgang beschert. Es sind insgesamt tolle Qualitäten und charakterstarke Weine mit feiner Struktur und Haltbarkeit zu erwarten. Auch mengenmäßig liegt die Ernte im langjährigen Durchschnitt“, fasst Knoll zusammen.